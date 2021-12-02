Mavi Bayraklı Tesisler Toplantı da Buluştu

Mavi Bayrak Yerel Sorumluluğunu Alanya Belediyesi’nin yaptığı Alanya’da, Mavi Bayrak 2021 Yaz Sezonu 62 tesis plajı, 6 halk plajı, 1 engelsiz halk plajı ve 1 marina tamamlandı. Hem 2021 yılını değerlendirmek hem de 2022 yılı planlamasını yapmak üzere Mavi Bayraklı tesislerSun Prime C- Lounge Otel’de bir araya geldi.

Alanya kent ölçeğinde geniş değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Liman Başkanı Mehmet Sayhan,Sahil Güvenlik Komutanı Uğur Bakır,Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü AlmilaKindanCebbari, Antalya TURÇEV Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, kurum temsilcileri ve Mavi Bayrak temsilcileri katıldı.

“MAVİ BAYRAK HEM TURİZM HEM DE ÇEVRE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Programın açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çevreci Kent Alanya olgusunun geliştirilmesi hususunda çalıştıklarını belirterek, “Alanya Belediyesi olarak çevrenin korunmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalara devam ediyoruz. Mavi Bayrak tesis ve halk plajlarımızın sayısını artırmak adına yoğun çalışıyoruz. Bu sezonu da sağlıklı bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Mavi Bayrak Alanya turizmi için çok önemsediğimiz bir konu. Denizi, kumu, güneşi ile Akdeniz’in incisi Alanyamız toplam 70 tane Mavi Bayraklı tesisi ile Antalya’da en çok Mavi Bayraklı plaja sahip kentlerden birisi olmayı başarmıştır” dedi.

“SAHİLLERDE ORTAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAYACAĞIZ”

“Alanya’ya gelen misafirlerimizi kendimize yakışır plajlarda ağırlamak bizler için oldukça önemli” diyen Başkan Yücel, “Alara’dan Demirtaş’a kadar ortak bir bütünlük sağlamak adına projelerimizi hazırladık. Vatandaşlarımız bu alanlarda her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gibi, oturup dinlenebilecekleri alanlara da sahip olacaklar. Bu ay itibariyle halk plajlarımızdaki büfeleri kaldırıp, ilk yeni örneklerini Dinek ile Oba Çayı arasındaki büfelerde hayata geçireceğiz. Türkiye’nin en sağlıklı, en hijyenik ve görsel açıdan zengin, güvenli plajlarını oluşturacağız” diye konuştu.

“PLAJLARIMIZ HER KESİM İÇİN RAHAT VE GÜVENLİ”

ALTİD Başkanı Burhan Sili de, "Plajlarımız, bölgemizde yaşayan yerli ve yabancı vatandaşlarımızın, turistlerimizin rahatlıkla ve güvenle kullanabileceği alanlardır. Bu yapının korunması ve değişen şartlara ayak uydurabilmesi için ALTİD olarak katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EYLEMLER ANLATILDI

Konuşmaların ardından program TURÇEV Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü AlmilaKindanCebbari’nin sunumuyla devam etti. Sunum içeriğinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İklim Eylemi ve Mavi Bayrak İlişkisi’ne dair önemli konulara değinen Cebbari, iklim değişikliğine adaptasyon sürecinde Mavi Bayrak olgusunun geliştirilmesinin gerekliliğine dair önemli noktaların altını çizdi. Toplantı kapsamında TURÇEV Antalya Koodinatörü Mustafa Ergiydiren tarafından 2021 Mavi Bayrak Sezonuna dair değerlendirmeler yapılarak, 2022 yılı sezon öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili olarak katılımcılar ile fikir alışverişinde bulundu.

Mavi Bayrak Yerel Sorumluluğunu Alanya Belediyesi’nin yaptığı Alanya’da, Mavi Bayrak 2021 Yaz Sezonu 62 tesis plajı, 6 halk plajı, 1 engelsiz halk plajı ve 1 marina tamamlandı. Hem 2021 yılını değerlendirmek hem de 2022 yılı planlamasını yapmak üzere Mavi Bayraklı tesislerSun Prime C- Lounge Otel’de bir araya geldi.

Alanya kent ölçeğinde geniş değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Liman Başkanı Mehmet Sayhan,Sahil Güvenlik Komutanı Uğur Bakır,Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almila Kindan Cebbari, Antalya TURÇEV Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, kurum temsilcileri ve Mavi Bayrak temsilcileri katıldı.