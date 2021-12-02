Masterchef Alanya Bugün TV8’de

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel himayesinde, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ortaklığında Alanya’dan çekilen Masterchef aracılığı ile Alanya’nın mutfağı ve yöresel yemekleri tüm Türkiye’ye tanıtılacak. Alanya'nın tanı

Başkan Yücel, “Alanya’mızda çekimleri gerçekleştirilen Şehrimizin ve Alanya mutfak kültürümüzün tanıtılacağı MasterChef Türkiye yarışmasını 2 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında izlemeniz dileğiyle” dedi.