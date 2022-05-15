Mangonun Fiyatını Gören Dönüp Bir Daha Baktı

Bugün kurulan Cumartesi Pazarı’nda kilogram fiyatı 300 liradan satışa çıkarılan mango üreticisinin yüzünü güldürdü. Cumartesi Pazarı’nda 2 kilo 440 gram ağırlığındaki 2 adet mango 732 liradan alıcı buldu. Plansız üretimle sayıları her geçen gün artan muz seralarına alternatif olarak gösterilen mango, son zamanlarda Alanyalı üreticilerden de oldukça ilgi görmeye başladı.