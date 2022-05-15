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Mangonun Fiyatını Gören Dönüp Bir Daha Baktı
Alanyalı üreticilerin yeni gözdesi mango, tezgahtaki fiyatı ile dudak uçuklattı
GÜNDEM 15.05.2022, 17:21 Meliha Yılmaz
Bugün kurulan Cumartesi Pazarı’nda kilogram fiyatı 300 liradan satışa çıkarılan mango üreticisinin yüzünü güldürdü. Cumartesi Pazarı’nda 2 kilo 440 gram ağırlığındaki 2 adet mango 732 liradan alıcı buldu. Plansız üretimle sayıları her geçen gün artan muz seralarına alternatif olarak gösterilen mango, son zamanlarda Alanyalı üreticilerden de oldukça ilgi görmeye başladı.
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