Manavgat’ta Tefecilik Operasyonu!

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Manavgat KOM Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Tefecilik suçu işledikleri belirlenen Abdırrazzak K. ve oğlu Ethem K. isimli şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 9 adet tabanca fişeği ve cep telefonlarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Abdırrazzak K. tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edilirken oğlu Ethem K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.