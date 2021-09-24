Manavgat, YAPEX'in yıldızı oldu

ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) İşbirliği ve Tarihi Kentler Birliği desteğiyle 22 Eylül’de İstanbul Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde başlayan fuar, bu yıl “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi” temasıyla gerçekleşerek koruma sektörü ve yerel yönetimleri bir araya getirdi. Manavgat Belediyesi, Side Antik Kenti'nin Dönüşümü çalışmaları, Beşkonak Köprülü Kanyonu ve Side Antik Tiyatrosu'nu 3 boyutlu olarak özel bir tasarımla sergilendiği standıyla ilk günden itibaren katılımcılardan büyük ilgi gördü. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in Side Antik Kenti’nde tarihi eserleri gün yüzüne çıkaran dönüşüm çalışmaları stantta birebir sergilendi. Özel olarak hazırlanan tarihi eserlerin camla sergilendiği alan izleyicilerin ilgi odağı oldu. Standın bir yüzü ise rafting sahnelemesi yer aldı. Pek çok misafir standa hatıra fotoğrafı çektirdi. Standa gelen ziyaretçilere geleneksel Çiğirdik tatlısı ve Giritli Kurabiyesi de ikram edildi. Fuarın ikinci gününde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katılarak misafirlerini stantta ağırladı. Başkan Sözen, gün boyunca, belediye başkanlarını, yapı- inşaat ve restorasyon sektörünün temsilcilerini ve tarih-kültür mirasımızla ilgilenen konukları ağırlayarak Manavgat’ı anlattı. Başkan Sözen, kısa süre önce atlatılan yangın felaketi nedeniyle de geçmiş olsun dileği ileten ziyaretçilerle sohbet etti. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz ise, 24 Eylül Cuma günü Kırsalı Birlikte Korumak başlığıyla düzenlenen panelde Manavgat yangını ile ilgili sunum yapacak.