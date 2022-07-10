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Manavgat'ta Seraya Gizlice Girip 230 Muz Fidanını Kırdılar

Manavgat'ta muz yetiştiren ailenin serasına muşambaları kesip giren giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 230 muz fidanını kesti. Bayram namazı sonrası serayı havalandırmaya gelen aile, manzarayı görünce şaşkına döndü. Yaklaşık 300 bin liralık zarar verilen serayı savaş alanına çevirenlerin bulunması için jandarma çalışma başlattı.

GÜNDEM 10.07.2022, 12:56 10.07.2022, 13:01 Zeynep Oktay
Manavgat'ta Seraya Gizlice Girip 230 Muz Fidanını Kırdılar

Seydiler Mahallesi Adalar mevkiinde Mahmut Yılmaz’a ait muz serasına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler seranın naylonlarını bıçakla kestikten sonra muz fidanlarından 230 tanesini doğradılar. Bayram namazının ardından havalandırma için muz serasına giden Mahmut Yılmaz’ın oğlu Harun, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Seranın muşambasının kesilmesi suretiyle içeri girildiğini ve 6 aylık fidanlarının kesildiğini gören Harun Yılmaz durumu anne ve babasına bildirdi. Olay yerine çağırılan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri serada incelemelerde bulundu.

“Yaklaşık 300 Bin Lira Zararımız Var”

Bayramlarının zehir olduğunu belirten Yaşariye Yılmaz, herhangi bir kişiyle husumetlerinin olmadığını, bunu yapanların insan olamayacağını belirterek, "Hem de Kurban Bayramı’nın sabahında bu işi yapanlar vicdansızdır. Serada muşamba ve fidanlarda yaklaşık 300 bin lira dolayında zararımız var. Seramızın sigortası var, ancak sigorta afet durumunda zarar karşılıyor. Bizim olayımız bir afet olmadığı için maalesef sigortadan yararlanamıyoruz" diye konuştu.

 “Kimin Zarar Verdiği Konusunda Kesin Konuşamıyoruz”

Serayı kredi çekerek yaptıklarını belirten Mahmut Yılmaz, bu olaydan sonra krediyi ödeme imkânlarının olmadığını söyleyerek, "Köyümüzün bu tarafında voltajın düşük olmasından dolayı elektrik bulunmuyor. Yetkililer trafoyu kendimizin alması durumunda elektrik verebileceklerini dile getirdiler. Ancak trafoyu alacak durumumuz olmadığı için maalesef seramızı kuyuya kurduğumuz su motoruyla suluyoruz. Elektrik olmadığı için de seramızda ne yazık ki kamera bulunmuyor. Bundan dolayı seramıza kimin zarar verdiği konusunda bilgimiz yok" dedi.

Ziraat Odası Başkanından Elektrik Sözü

Zarar gören serayı ziyaret eden Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Mahmut Yılmaz ve ailesine geçmiş olsun dedikten sonra seranın bulunduğu yere elektrik getirilmesi konusunda mesainin başladığını, ilk günden gerekli girişimleri yapacağının sözünü verdi.

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