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Manavgat'ta Safari Faciası! 2 Ölü, 8 Yaralı
Manavgat'ta turist taşıyan üstü açık safari cipi, baraj yakınlarında uçuruma yuvarlandı. Kazada cip sürücüsü ve bir turist öldü, 8 kişi yaralandı.
GÜNDEM 15.07.2022, 09:38 Meliha Yılmaz
Manavgat'ta safari turu yapan cipin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4'ü turist 8 kişi yaralandı. Side'den safari için Oymapınar Mahallesi'ne tura çıkanları taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç'in idaresindeki üstü açık safari cipi, Manavgat Barajı yakınlarında uçuruma devrildi.
Yaklaşık 300 metre yuvarlanan cipin sürücüsü Dinç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4'ü turist 9 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Turistlerden biri de hastanede hayatını kaybetti. Ölen turistin kimliğinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.
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