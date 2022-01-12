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Manavgat Sular Altında Kaldı
Alanya’nın batı sınır komşusu Manavgat’ta şiddetli yağış nedeniyle Karpuz Çay’ı taştı, yerleşim yerleri ve tarım alanları sular altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
GÜNDEM 12.01.2022, 12:03 Zeynep Oktay
Manavgat’ın doğusundan akarak denize dökülen Karpuz Çay’ı taştı. Şiddetli sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde yaşanan yoğun yağış sonrası Karpuz Çay’ı taştı.
Bölgede bulunan yerleşim yerlerinin yanısıra tarım alanları, tatil köyleri, turistik tesisiler ve çok sayıda araç sular altında kaldı. Konutların giriş katlarına ulaşan yağmur suları nedeniyle çok sayıda vatandaş bölgede mahsur kaldı. Manavgat Belediyesi, itfaiye ve jandarma ekipleri ve İHH’nın bölgede arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.
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