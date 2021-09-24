Manavgat Kızıldağ’da içme suyu hattı yenilendi

Manavgat İlçesi Kızıldağ Mahallesi’ne yayladan çıkarılan suyu mahalleye taşıyan ve uzun zamandır kullanılan borunun eskimesi nedeniyle şebekeye verilen su basıncında ve miktarında düşme yaşanıyordu. Sorunu ortadan kaldırmak için Manavgat’ta bulunan ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri hattı yenilemek üzere çalışma başlattı.

YENİ ÇELİK BORU DÖŞENDİ

Yapılan değişim ile yıpranmış olan eski boruların yerine yeni çelik boru hattı döşendi. Kaynaktan temin edilen suyun yeni hat sayesinde sorunsuz olarak Kızıldağ’a aktarılması sağlandı. Kızıldağ Mahalle Muhtarı Mehmet Ceylan ASAT’ın yaptığı çalışmanın ardından bölgedeki vatandaşların sorununun giderildiğini belirterek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.