Manavgat Belediyesi’nden Irmak manzaralı sabah sporu

Günün ilk saatlerinde başlayan spor aktivitesi kapsamında sporseverler zumba ve pilates etkinlikleri gerçekleştiriyor. Sabah sporunun belediyenin spor hocaları tarafından her hafta Salı ve Perşembe günleri sabah 07.00 ile 08.00 arasında Eski Hisar Mahallesi Zindan Kalesi Mevkii’nde yapılacağı açıklanırken ilk etkinlik ise Perşembe sabahı gerçekleştirildi. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan spor etkinliği ilk gününde sporseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Manavgat Belediyesi Spor Eğitmeni Şükran Karahan eşliğinde Zumba ve Pilates’e katılan kadınlar, farkındalık yaratan spor aktivitesine herkesi davet etti. Kadınlar, Manavgat Irmağı’nın eşsiz güzelliğinde spor yapmalarını sağlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve ekibine teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Doğada Spor, Sporda Hayat Var” etkinliğimiz kent halkının sosyal ve sportif yaşamlarına da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sabah sporuna katılan vatandaşlarımız, Manavgat’ımızın eşsiz ırmak manzarasıyla birlikte kendilerini zinde tutacak. Eğitmenlerimiz, her konuda sporseverlere destek olacak. Doğa harikası manzara eşliğinde spor yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Salı ve Perşembe günleri Eski Hisar Mahallesi ırmak kıyısına bekliyoruz” dedi.