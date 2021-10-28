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Manavgat Belediyesi coşkulu 29 Ekim kutlaması

Manavgat Belediyesi’ne bağlı eğitim kurumları Cumhuriyet’in 98. yılında Side Gençlik Merkezi’nde coşkulu bir kutlama töreni gerçekleştirdi.

GÜNDEM 28.10.2021, 11:45 Meliha Yılmaz
Manavgat Belediyesi coşkulu 29 Ekim kutlaması

Manavgat Belediyesi Side, Çolaklı, Taşağıl ve Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nden 340 öğrenci, Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nden 12 Öğrenci, Çocuk Kültür Merkezi’nden 230 öğrenci ile Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu’ndan 20 öğrenci, düzenledikleri tören ile uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir etkinlik düzenledi. Çocukların hazırladığı gösterilere Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

KIRMIZI BEYAZ KORTEJ

Törende, öğrenci ve öğretmenler kırmızı beyaz giysileriyle Türk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri işaret diliyle “Atatürk Gençleri” marşını seslendirirken, Atatürk’ün en sevdiği oyun olan Zeybek oyununu oynadı. Çocuk Korosu’ndaki öğrenciler ise Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve Cumhuriyet Marşları’nı coşkuyla söyledi. Kreş öğrencileri ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencilerinin hazırladığı “Cumhuriyet’in ilanı” adlı tiyatro oyunu, dans ve müzik gösterileri ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

ATATÜRK SEVDALISI BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ

Törende düşüncelerini ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma bilinci taşıyan nesiller yetiştirdiklerini belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “ Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet’imizin ve demokrasimizin tek güvencesi sizlersiniz. Tarih boyunca onur ve gurur duyacağımız bu özel günün yıl dönümünde sizlerle birlikte olmak bizlere de güç katıyor. Kuruluş tarihimizden itibaren bu kazanımlara sahip çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı bireyler ile bu özel günü coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim, geleceğe yönelik aydın, çağdaş ve demokratik bir ülke olmaya yönelik hedef koyduğumuz tarihin başlangıcıdır. Bu bilinçle yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize önem veriyoruz. Sizler ne kadar özgüvenli ve size bırakılan değerlere sahip çıkarak yetişirseniz Atatürk’ümüzün de söylediği gibi ülkemiz ancak o zaman muassır medeniyetler seviyesine gelecektir. Sizlere bu bilinci aşılayan ailelerimize, büyük sorumluluk alan eğitimci arkadaşlarımıza minnetlerimi ifade ediyorum. Törende emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize de bizlere bu duyguyu yaşattıkları için yürekten teşekkür ediyor, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.

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