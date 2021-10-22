Flaş HaberÜnlü turizmcinin acı günü
Malatyalılar Derneğinden Başkan Şahin’e ziyaret
Alanya Malatyalılar Dernek Başkanı Mustafa Sönmez ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Ağrıdağ ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret ettiler.
GÜNDEM 22.10.2021, 14:11 Meliha Yılmaz
Başkan Şahin, ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, teşekkür etti.
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