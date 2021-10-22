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Malatyalılar Derneğinden Başkan Şahin’e ziyaret

Alanya Malatyalılar Dernek Başkanı Mustafa Sönmez ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Ağrıdağ ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret ettiler.

GÜNDEM 22.10.2021, 14:11 Meliha Yılmaz
Malatyalılar Derneğinden Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin, ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, teşekkür etti.

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