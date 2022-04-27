Malatya Mesaisi Başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenmanda, Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik çalışmaları ve dar alanda turnuva yaparak antrenmanı tamamladılar. Alanyaspor, bugünü izin kullanarak geçirecek. Turuncu yeşilli ekip, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.