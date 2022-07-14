Mahmutlarlı Kerim Sönmez Kazada Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza otomobilin devrilmesi sonucu meydana geldi. Kerim Sönmez (52) yönetimindeki 07 AE 439 plakalı otomobil, Avsallar Mahallesi'nde kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü Kerim Sönmez ile araçta bulunan Ahmet Eroğlu (30) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Sönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eroğlu’nun sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan emlak ve tarım işiyle uğraşan Kerim Sönmez’in Kestel Mahallesi’nin köklü ailelerinden birine mensup olduğu, babasının Alanya’nın ilk değirmenlerinden birinin sahibi olduğu öğrenildi