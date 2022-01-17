Mahmutlar’ın Eski Belediye Başkanı Yaşamını Yitirdi

Büyükşehir Yasası ile mahalle tüzel kişiliğine bürünen Mahmutlar’ın eski Belediye Başkanı olan Şükrü Top (87) yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top’un babası Şükrü Top’un cenazesi yarın saat 11.00’de kılınacak olan cenaze namazının ardından muhtarlık ofisi arkasında bulunan Gilikli Mezarlığı’na defnedilecek.