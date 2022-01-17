Mahmutlar’ın Eski Belediye Başkanı Yaşamını Yitirdi
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top’un babası, eski belediye başkanı ve muhtar Şükrü Top, yaşlılığa bağlı yaşadığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti
GÜNDEM 17.01.2022, 12:03 Meliha Yılmaz
Büyükşehir Yasası ile mahalle tüzel kişiliğine bürünen Mahmutlar’ın eski Belediye Başkanı olan Şükrü Top (87) yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top’un babası Şükrü Top’un cenazesi yarın saat 11.00’de kılınacak olan cenaze namazının ardından muhtarlık ofisi arkasında bulunan Gilikli Mezarlığı’na defnedilecek.
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