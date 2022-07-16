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Mahmutlar’da Genç Kadın 10.Kattan Düştü
Balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 16.07.2022, 15:06 Meliha Yılmaz
Olay Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Ablasıyla birlikte yaşadığı öğrenilen Derya Tutğaç (21), iddiaya göre ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine ablası da genç kızı eve kitleyerek dışarı çıktı. Evden çıkamayan Tutğaç, oturdukları apartmanın onuncu kat balkonundan uçlarını birbirine bağladığı çarşaflarla alt kata inmeye çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Genç kızın düştüğünü gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü
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