Mahalle Sakinleri Su Yüzünden Birbirine Girdi

Uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan mahallenin İmamlı Mevkii’nde geçtiğimiz yıl sondaj ile çıkarılan su, mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. İmamlı mevki halkına nefes aldıran ve su özlemini gideren sondaj ile çıkarılan su son olarak mahalle muhtarı tarafından mahallenin başka bir bölümüne taşınmak istendi. Bu duruma tepki gösteren İmamlı mevkii halkı bölgeye gelen iş makinelerinin önüne yatarak çalışmalarını engellemek istedi. İddiaya göre muhtarın talimatı ile bazı mahalle sakinleri ise çalışmaları durdurmak isteyen vatandaşlara müdahale etti. Muhtarın çıkan suyu kendi ikamet ettiği bölgeye taşıyarak oradaki mevcut suyu güçlendirmek istediğini ifade eden vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.