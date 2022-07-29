Mahalle Sakinleri Su Yüzünden Birbirine Girdi
Alanya’nın Şıhlar Mahallesi sakinleri iddiaya göre içme ve sulama suyu yüzünden ikiye bölündü
GÜNDEM 29.07.2022, 08:44 Meliha Yılmaz
Uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan mahallenin İmamlı Mevkii’nde geçtiğimiz yıl sondaj ile çıkarılan su, mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. İmamlı mevki halkına nefes aldıran ve su özlemini gideren sondaj ile çıkarılan su son olarak mahalle muhtarı tarafından mahallenin başka bir bölümüne taşınmak istendi. Bu duruma tepki gösteren İmamlı mevkii halkı bölgeye gelen iş makinelerinin önüne yatarak çalışmalarını engellemek istedi. İddiaya göre muhtarın talimatı ile bazı mahalle sakinleri ise çalışmaları durdurmak isteyen vatandaşlara müdahale etti. Muhtarın çıkan suyu kendi ikamet ettiği bölgeye taşıyarak oradaki mevcut suyu güçlendirmek istediğini ifade eden vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.
Mustafa 7 saat önce
Muhtar haksızlık yapmış verirsen liyakatsiz insana yetkiyi böyle açgözlülük yapar
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (1)
32
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0