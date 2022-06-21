Litvan Büyükelçi’den Başkan Şahin’e Ziyaret

Büyükelçi Degutis’in Alanya ziyareti hakkında konuşan Başkan Şahin, “Fahri Konsolosu olduğum Litvanya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ile Müsteşar Vaida Stankeviciene’yi odamızda ağırladık. Kendisine Alanya ekonomisinin lokomotifleri olan Turizm, Tarım, İnşaat ve Emlak sektörleri hakkında bilgi verdik.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz Sayın Büyükelçimiz ile başta Litvanlar olmak üzere Alanya’mızda yaşayan çok kıymetli yerleşik yabancı dostlarımıza ilişkin verileri de paylaştık.

Başta ulaşım olmak üzere hangi alanlarda işbirliği yapabileceğimizi de değerlendirdiğimiz Büyükelçimize Yörük Göçünü temsil eden halı ile Alanya İpekböceği ürünlerimizden tablo hediye ettik. Nazik ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.“