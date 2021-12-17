Kütüphane Yaptıran Öğretmenlere Ürkmezer’den Başarı Belgesi

Kaymakam Ürkmezer İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz eşliğinde, Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi’nin kütüphanesini yaptıran Tarih Öğretmeni Fiten Demiral ile Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu, Demirtaş İlkokulu, Şehit Zekeriya Zencirli İlkokulu, Güzelbağ Ortaokulu, Fatma Alaettinoğlu İlkokulu ve Hacıkadiroğlu İlkokulu kütüphanelerini yaptıran ve yapımını sağlayan Sınıf Öğretmeni Meltem Mangır’a başarı belgelerini tevdi etti. Kaymakam Ürkmezer öğretmenlere gayret ve azimli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.