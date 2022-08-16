Kuşyuvası’nda Korkutan Kaza!

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kuşyuvası yolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların ihbarıyla çağırılan ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastane’sine götürüldü. Sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.