Kupa Mesaisi Tam Gaz

Tek maç üzerinden oynanacak olan kritik mücadele Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarına 5-1'lik Konyaspor zaferinden sonra ara vermeden pazartesi günü başlayan turuncu yeşilli ekip, dün akşam saat 18.00'de yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde kupa maçının taktik provasını yapan turuncu yeşilli futbolcular, hazırlıklarını yarın yapılacak olan antrenmanla tamamlayarak kampa girecekler.

DÜDÜK ZORBAY KÜÇÜK'TE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında görev yapacak hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından önceki gün açıklandı. MHK, 3 Mart Perşembe günü (yarın) oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçına Zorbay Küçük'ü atadı. Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta görev yapan Küçük, Alanyaspor'un bugüne kadar 8 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli ekip bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kritik kupa sınavında Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.