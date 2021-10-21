Flaş HaberÜnlü turizmcinin acı günü
Kundakçı polisten kaçamadı
Alanya’da otomobil kundaklayıp, bir işyerini de kurşunlayan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
GÜNDEM 21.10.2021, 15:44 Meliha Yılmaz
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Ekim gece saat 03.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi’nde bir araç kundaklama ve aynı saatlerde Fığla Mahallesinde yaşanan iş yeri kurşunlama olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şahıs adresinde yakalanırken şahsın olayı yapmak için kullandığı araçta ise Karakocalı Mahallesinde bir muzluk içerisinde terk edilmiş vaziyette ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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