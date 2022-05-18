Küçük Kız Az Daha Canından Oluyordu!

Olay Demirci Mahallesinde yaşandı. Mahalle halkının bir süredir toplanması için başvuru yaptığı sokak köpeklerinden bir tanesi annesi ve babası ile birlikte yürüyen 2 küçük çocuğa doğru hamle yapınca çocuklardan bir tanesi yola fırlayıp kaçmak istedi.

AYAĞI YERE TAKILIP YUVARLANDI

Tam bu sırada yoldan geçen bir araç küçük çocuğa çarpmak üzereyken çocuğun ayağı takılıp yere yuvarlandı.

ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Küçük çocuğun araç altında kalmaktan son anda kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Korkup kaçan çocuklar daha sonra anne babalarının yanına gidip yollarına devam etti.