Küçük Bilim Adamlarından Başkan Şahin’e Teşekkür

Bu amaçla bugün Başkan Şahin’e ziyaret eden ve sosyal medya hesaplarından da başkan Şahin’i etiketleyerek sevinçlerini paylaşan öğrenci ve hocalar Şahin’in her zaman yanlarında olduğunu dile getirdiler.

“Vex IQ Challange” yarışmasında yaptıkları robotla şampiyon olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılma hakkı elde eden öğrenciler Artun Efe Sabah, Mahir Yıldız ile Uğur Bozhöyük ile Alanya Robotik Kodlama Atölyesi Hocası Onur Ayhan, Aykut Simay ve İş İnsanı Garip Uçak kendilerine sponsor olan ve ABD vizesi alınması konusunda önemli destekler veren Başkan Şahin’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

ŞAHİN’E BAŞARI SÖZÜ VERDİLER

Öğrenciler Başkan Şahin’e başarı sözü vererek, “Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Şahin’e çok teşekkür ederiz. Sizin desteğinizle inşallah ABD’den de şampiyonluk ile döneceğiz, sağolun, varolun” dediler.

Sosyal medya üzerinden de Başkan Şahin ile ilgili paylaşım yapan öğrenciler, sponsorluk ve vize desteği konusunda duydukları memnuniyeti dile getirdiler.