KPSS İptal Edildi

KPSS iptal edildi

Geçen pazar günü ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında adayların sosyal medyada paylaştığı belgelerden, sınav sorularından bir kısmının (en az 20-30 soru) Yediiklim Yayınevi kitapçıklarındaki sorularla birebir aynı olduğu, hatta aynı sorularda yer alan cevap şıklarının yerleştirilmesinin dahi aynı olduğu ortaya çıkmıştı.

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumunun iptal ediğini açıkladı.

Prof. Dr. Ersoy ayrıca “6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022’de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir” dedi.

TÜM ADAYLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

“Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz. Adaylardan yeni sınav için ilave ücret talep edilmeyecek. Sınavlara ilişkin takvim en kısa sürede açıklanacak” diyen Prof. Dr. Ersoy, yeni sınav takviminin 17 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan sorulardan bazılarının, sınavdan önce yayınevinin deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu yönündeki iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'nca inceleme başlatıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, “ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos 2022 günü Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayın evi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

YAYINEVİNE BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenlenmiş, aramalarda çok sayıda dijital materyal ve soru kitapçığına el koyulmuştu.