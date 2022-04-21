‘Koronayı Silmek İçin Rehavete Kapılmamalıyız’

Koronavirüs sürecinde birden fazla büyük dalga atlatan ve turizm merkezi olması nedeniyle yurt dışı bağlantılı vakaların zaman zaman arttığı Alanya’da son durum yüreklere su serpiyor. Vaka sayılarının az olduğunu belirten Dr. Aldemir, yaptığı açıklamada yine de rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. Aldemir, “Şu an için yerli halkta temas sayımız ve vaka sayımız düşük. Alanya genelinde vatandaşlarımızın yüzde 78’i birinci doz, yüzde 71’i de ikinci doz aşılarını oldu. Ancak turizm kenti olmamız nedeniyle yurt dışı kaynaklı vakalarımız henüz bitmedi. Bu nedenle rehavete kapılmamalı, tedbirlerimize devam etmeliyiz. Alanya Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Durumumuz stabil ancak tehlike geçti diyemeyiz. Ancak vaka sayılarımız ve yatan hastalarımızın sayısı azaldı” ifadelerini kullandı.