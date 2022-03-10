Koray Aydın Antalya’da

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Cam Piramit’te gerçekleştirdiği konuşmaya tüm Antalya İl Yönetimi, İlçe Başkanları, İlçe Yönetimi, Gençlik Kolları, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Temsilcileri ve Alanya İYİ Parti İlçe Teşkilat Başkanı Alper Arıkan’da katıldı.

Cam Piramit Sabancı Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen eğitimin ardından Koray Avcı sosyal medya üzerinden “Türkiye genelinde başlattığımız genişletilmiş il teşkilat toplantılarımızın ilkini Antalya'da gerçekleştirdik. 2022 yılını seferberlik yılı ilan ettik. Teşkilatımızın her birimi, üyesi ve gönüllüsüyle seçimlere kadar sahada olacağız.” diyerek eğitimden fotoğraflar paylaştı.