Konyaaltı Belediyesi’nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

Yerelden kalkınma modeli ile ilçede hayvan üreticilerine farklı destekler veren Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların talebi doğrultusunda desteklerini çeşitlendiriyor. İlçede yemlik desteğinden sonra meralara gölgelik ve hayvanların rahat su içmesi için suluklar inşa eden Konyaaltı Belediyesi, hayvanların zengin otlarla beslenmesi için de kış aylarında meraları tohumlarla zenginleştiriyor. Hayvanların aşı maliyetlerini de karşılayan Konyaaltı, vatandaşların talep ettiği parazit ilaçlamasını ücretsiz gerçekleştiriyor. İlaçlama makinesi ile hayvanları zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi amacıyla ilaçlayan ekipler, ilçedeki vatandaşların taleplerine göre çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEDEN ÇUKURLARDA İLAÇLIYORDUK

İlçedeki yaklaşık 23 bin küçükbaş hayvanı parazitlere karşı ilaçlayan ekipler, Alim Pınarı Yaylası’nda küçükbaş hayvan üretimi yapan Murat Kök’e ait 200 adet küçükbaş hayvanın ilaçlamasını gerçekleştirdi. Hayvan yetiştiricisi Murat Kök, 35 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, belediyenin hayvancılık alanındaki hizmetlerinden memnun olduğunu kaydetti. Kök, “Hizmetleri getirip bizi bu şekilde mutlu edenlere çok teşekkür ederim. Geçen yıl Konyaaltı Belediye Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri meralarımıza geldi. Yaptıkları hizmet bizim için çok değerli. Önceleri hayvanlarımızı ilaçlamak için kocaman bir çukur açıp, içerisini naylonla destekleyip ilaçları çukura dolduruyorduk ve hayvanlarımızı o çukurda ilaçlıyorduk. Bu işlemler bizi çok zorluyordu. Şimdi çok daha basit ve çok daha iyi. Sağ olsunlar’’ diye konuştu.

BU SİSTEMLE ÇOK KOLAY

Üreticilerden Ayşe Kök ise belediyenin verdiği hayvan ilaçlama hizmetinin hem hayvanlara hem kendilerine büyük faydası olduğunu söyledi. Ayşe Kök, “Daha önce böyle bir hizmet almamıştık. İlaçlama yaparken çok zorlanıyorduk. Önceden zor oluyordu,çok zamanımızı alıyordu. Bu sistemle daha kolay, daha iyi. Böyle bir hizmet geldiği için çok memnun olduk. Konyaaltı Belediyemizden çok memnunuz, Allah razı olsun” dedi.

DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğu ilçede belediye olarak çeşitli projelerle üreticileri desteklediklerini söyledi. Esen, “Zaman zaman hayvan üreticisi vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında ve sonrasında vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirip imkanlarımız doğrultusunda destek veriyoruz. Hayvanlarını ilaçlama konusunda oldukça zorlandıklarını gördüğümüz vatandaşlarımız için acilen 2 adet parazit ilaçlama makinesini bünyemize katıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Üreticiye desteğimiz devam edecek’’ dedi.