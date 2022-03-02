Konaklı, Kapalı Spor Salonuna Kavuşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı spor salonunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapımına geçtiğimiz 2021 yılının sonlarına doğru başlanan ve hızlı bir inşa süreci gerçekleşen yeni spor salonunun 2022 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

YENİ YATIRIMLARIMIZ BÖLGEMİZDE DEVAM EDECEK

Konaklı mahallesine kazandırılan yeni kapalı spor salonunun ardından bölgeye yeni yatırımların sinyalini veren AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu; ‘‘Geçtiğimiz 2021 yılının sonlarına doğru çalışmalarına başlanan ve büyük bir hızla yapımına devam edilen Konaklı Kapalı Spor Salonumuzun biran önce tamamlanması için sabırsızlanıyoruz. Yeni spor salonumuzun inşaa süreci hızlı bir şekilde ilerledi. Bu yıl içerisinde yapımını tamamlayıp Konaklı’lı gençlerimize hediye etmek istiyoruz. Bu bölgemizde ki son yatırımımız olmayacak ilerleyen zamanlarda gençlerimizin faydalanabileceği yeni yatırımlarımız da olacak. Bölgede ki gençlerimizi sporla buluşturmak için yatırımlarımız sürecek. Çünkü her şey gençlerimiz için.’’ ifadelerine yer verdi.