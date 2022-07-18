Her iki aday 50’ bin tl vererek koçu 100 bin TL’ye satın aldılar. Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin Ağası Eray Erdem, güreşlerin finalinde kendisine hediye edilen koçu kestirmedi ve Ela Bebek için bağışladı.



Erdem, ağalığı kazanmasından sonra kendisine hediye edilen koçu kestirmeyerek SMA Hastası Ela Bebek için açık artırmaya çıkartılarak satılmasını, gelirinin de bağışlanmasını istedi. Yapılan açık artırmada Eray Erdem’in bağışladığı koç 100 Bin TL’ye satıldı ve geliri Ela Bebek Kampanyasına bağışlandı.

Gökbel Ağası ALTSO Başkan Adayı Eray Erdem yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Ağalık koçunu bağışlayarak Ela Bebeğimize destek olmak istedik. Koç 100 bin liraya satıldı. Burada güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Değerli kardeşlerim Bilal Gömeç ve Tunahan Toksöz açık artırmaya katılarak koçu ortak aldılar. Amacımız farkındalık yaratmaktı. Bundan sonra da küçük kızımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”