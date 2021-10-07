KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Alanya paylaşımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanya'da bu yıl 30’uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları’na katılan başarılı sporcuları makamında ağırladı. Ziyarete ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yapan Tatar paylaşımında, “Alanya’da düzenlenen Triatlon Şampiyonasına katılan ve kürsüye çıkan triatletleri kabul ettim. Başarılarından dolayı tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.