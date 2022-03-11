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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Bakan Çavuşoğlu'na Övgü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanyalı Bakan Çavuşoğlu'nun çalışmalarını överek, “Mevlüt Çavuşoğlu, deneyimli ve en başarı dışişleri bakanlarından birisi. Bugün de burada çok önemli bir toplantıya vesile oldu. Antalya Diploması Formu gündemin 1 numaralı Rusya-Ukrayna meselesinde, Çavuşoğlu’nun Türk hükümeti adına yaptığı liderlik takdire şayandır” dedi.

GÜNDEM 11.03.2022, 10:33 Meliha Yılmaz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Bakan Çavuşoğlu'na Övgü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Formu için geldiği Antalya’da, Yörük ve Sanayici İş İnsanları Derneği’nin (YÖRSİAD) konuğu oldu. Gece, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege’nin açılış konuşmasını yapması ile başladı. Ege’den sonra Ersin Tatar, 17 yeni YÖRSİAD üyesine rozetlerini taktı. Ardından kürsüye çıkan Tatar, Türkiye-KKTC ilişkilerine değindi. Ekonomik ve siyasal açıdan güzel gelişmelerin olduğunu kaydeden Tatar, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya- Ukrayna arasındaki toplantıya vesile olmasına değindi.

'KADİM VE DEĞERLİ'

Diploması Formu için Antalya’da bulunduklarını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Antalya Diplomasi Formu için Antalya’ya gelmiş bulunmaktayız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bizimle sürekli olarak gerek Kıbrıs meselesinin geldiği aşama gerekse farklı konularda sürekli temas halinde. Onunda referansı ile bu toplantıdayım. Bizim Antalya ile her zaman özel ilişkilerimiz var. Akdeniz çanağında Antalya bölgesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük potansiyeli olan turizm alanında çeşitli iş birliklerimiz var. 12 yıl kadar önce yine böyle bir toplantı için buradaydık. O zaman ben Maliye Bakanıydım. Mücadeleler verdik. Saçlarımız beyazladı. Olmayan saçlarım daha da azaldı. Yüzümüzdeki kırışıklıklar biraz arttı ama hamdolsun sağlığımız yerinde. Mücadelemiz, kadim, değerli” dedi.

'KENDİMİZİ DAHA ÇOK GELİŞTİRECEĞİZ'

Türkiye’nin varlığı ile Kıbrıs’ın gelişeceğini belirten Tatar, “Biz her zaman Türkiye’ye baktık. Anadolu’ya baktık, Toroslara baktık, hep hayalimizde Türkiye’miz, Kıbrıs’a ne zaman geri gelecek şeklinde atalarımız hep o hayalle mücadele ettiler. Evre evre mücadeleler verildi. Biz Kıbrıs’ta çok katliamlardan, soykırımlardan geçtik. Çok insanlarımızı öldürdüler, katlettiler. Biz Türkiye’nin büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. EOKA yıllarını geçirdikten sonra, Rumlar yine hata yaptı. 1974’te Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için darbe yaptılar. Darbe, Türkiye’nin Kıbrıs’a mücadele hakkını verdi. Mehmetçik adaya adım attı ve Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladı. 48 yıldır Kıbrıs’ta büyük bir mücadele var. Kimse Kıbrıs’ın geldiği noktayı küçümseyemez. Zaman zaman çeşitli yerlerde Kıbrıs Türklerini aşağılayan, görmezden gelen ve çirkin yakıştırmalar yapanlar vardı. Ama bizim cevabımız bellidir. Her aşamada kendi demokratik düzenlemeleriyle devletini kurmuş, onu yaşatma mücadelesi olan kahraman, mücahit halkın, ana vatanımız Türkiye’nin varlığı ile Kıbrıs kendini daha çok geliştirecek” diye konuştu.

'ORTAKLIK CUMHURİYETİ İÇİN YILLARDIR ÇALIŞIYORUZ'

Pandemi ile Kıbrıs’ın yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Tatar, “2 yıldır pandemi ile boğuşuyoruz. 2 yıldır turistlerin sayısı azaldı. Adaya üniversite okumak için gelen öğrenci akışında azalma var. Rusya-Ukrayna meselesi ile de petrol fiyatları aldı başını gitti. Tüm bunlar çarşıya yansıdı. İnşallah bunları da atlatacağız. Doğu Akdeniz’de görüyoruz ki farklı ülkelerin pozisyonları ile karbon zenginliklerinden tutun, jeopolitik, jeostratejik, kara suları, hava sahası mücadeleleri gibi bütün bunları biz Türkiye ile beraber istişare halinde sürdürüyoruz. Kıbrıs’ta 2 ayrı egemen halk var. Uluslararası camia ile bütün bunları masaya koyduğumuzda ’Evet haklısınız. Kıbrıs’ta 2 ayrı egemen halk var, sizlerin Rum tarafı ile bir anlaşma yapacağınız bir ortamı biz de özlemle bekliyoruz’ diyorlar da günün sonunda Rum tarafı AB’nin bir devleti olduğu için onlar bunu istismar ederek haksızlık yapmaya devam ediyorlar. Bizim dünyaya verdiğimiz mesaj, Kıbrıs’ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşma yapmak istediğimizi söylüyoruz. Yıllardır Kıbrıs’ta bir ortaklık Cumhuriyeti için mücadeleler sürüyor. Bu meseleleri Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile konuşuyoruz. O tüm bu süreçlerin içerisinden geçmiş, deneyimli ve en başarı dışişleri bakanlarından birisi” şeklinde konuştu.

'ÇAVUŞOĞLU'NUN YAPTIKLARI TAKDİRE ŞAYAN'

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun liderliğinden bahseden Tatar, “Bugünde burada çok önemli bir toplantıya vesile oldu. Antalya Diploması Formu gündemin 1 numaralı Rusya-Ukrayna meselesinde, Çavuşoğlu’nun Türk hükümeti adına yaptığı liderlik takdire şayan. Cenevre’de yapılan toplantıda da Çavuşoğlu, tamamen arkamızda durdu. Yeni dönemde biz artık federasyon konuşmuyoruz. Federasyon, Rumlarla bir ortaklık demek. Türkiye Cumhuriyeti AB üyesi olmadığı için bu Kıbrıs’tan çekilmesi demektir. Biz buna asla razı olmayız. Bizim kaderimiz, geçmişimiz müşterek ve ortaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü meşrudur, tarihten gelen bir haktır. Rusya-Ukrayna olayı bir kez daha dünyaya göstermiştir ki eğer bir garantörünüz, güvenceniz yoksa bütün dünya seyreder. Bizim için Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı her şeyden önemli. Bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli kuruluşları ile temaslarımızı devam ettirebilmek. Turizmde bir marka olan Türkiye’nin belki yüzde 40’ına yakın turizm potansiyelini oluşturan Antalya’ya KKTC, özellikle Maraş açılımından sonra bizlerin potansiyeli ile birlikte nasıl işbirlikleri yapılabilir, alışveriş, temas yapılabilir konuşacağız. Bizde Yörüğüz. Bizlerin akrabalık bağları var. Türkiye olarak, millet olarak hep birlikte büyük mücadele verdik. Günün sonunda Türkiye’nin de desteği ile Doğu Akdeniz’de güçlü bir KKTC hepimize yakışandır” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. "10 yıl sonra KKTC’yi nerede görüyorsunuz?" sorusu üzerine Tatar, Antalya ile Türkiye ile daha güçlü ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Tatar, Antalya’ya gelen turistlerin bir kısmının KKTC’ye aktarılmasını istediğini de söyledi. "Rusya-Ukrayna arasında savaş olmasaydı Antalya’ya gelen turist sayısı pandemi öncesini geçecek" diyen Tatar, Türkiye’nin başarısını Kıbrıs’a yansıdığının altını çizdi.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL'

"Kapalı Maraş’ın açılmasının KKTC ekonomisine katkısı oldu mu?" sorusu üzerine ise Tatar, “Maraş’ın açılması büyük bir siyasi adım. 48 yıldır kapalıydı. Burası değerli bir toprak. Atalarımıza ait. Bugün itibari ile Maraş’a ziyaretçi 400 bini geçti. Ekonomi ve turizme büyük katkısı oldu. Bu süreçte Türkiye arkamızda durdu” cevabını verdi. Rusya hakkında da konuşan Tatar, “Rum tarafının Rusya ile derin bağları var. Hava sahalarını kapattıkları için Rusya ile araları limoni. Eğer Ruslar, Türkiye’ye gelebilirse bize de gelebilir. Önemli olan savaşın son bulması. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Rusya ve Ukrayna ile önemli turizm bağlantıları var. Bugün tanısalar da tanımasalar da Kıbrıs’ın üzerinden geçen uçaklar hepsi bizim sivil havacılık idarecilerimizle iletişim halinde. Rum tarafının hava sahasını kapatması bizim için önemli değil” dedi.

Geceye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir Dilgen, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkan vekili Hüseyin Sarı, Antalya Romanya Fahri Konsolosu Semih Bekan, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Erdoğan ve basın mensupları katıldı.

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