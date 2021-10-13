Kızılay ve Yeşilay yetkilisi akademisyenlerden Müftü İlhan’a ziyaret

Bu kapsamda; Türk Kızılay Alanya Şubesi Başkanı Dr. Mehmet DİKİCİ, Yeşilay Alanya Temsilcisi Dr. Hasan Basri SAVAŞ ve Doç. Dr. Zafer ÇAKIR, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İLHAN’ı makamında ziyaret ederek İlçe Müftüsü Dr. İhsan İLHAN şahsında tüm Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ettiler.

Sohbet havasında geçen ziyarette Kızılay ve Yeşilay’ın Alanya’daki faaliyetleri hakkında Müftü İLHAN’a detaylı bilgiler verildi. Kızılay ve Yeşilay yetkilisi akademisyenler Alanya Müftülüğü tarafından gerçekleştirilecek olan her türlü etkinlik ve faaliyete destek olmak amacıyla hazır olduklarını da ifade ettiler. Ayrıca; Müftü İLHAN’a Kızılay ve Yeşilay’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Müftü İLHAN, Kızılay ve Yeşilay yetkilisi akademisyenlere teşekkür ederek çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.