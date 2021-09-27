Kızılay Alanya'da çocukları güldürdü 

Şenlendirme Projesi “İyi Ki Doğdunuz Çocuklar “ etkinliğinde çocuklarla buluşan Türk Kızılay'ı Alanya Şubesi, çocukların hem doğum günü kutlandı hem uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Doğum günü pastası kesilmesinin ve ikramların ardından çocuklara mutlu yıllar dileklerinde bulunuldu. Daha sonra uçurtma şenliğinde çocuklara uçurtma yapmak ve uçurmak öğretildi. Projenin genel merkezin finanse ettiği bir çalışma olduğunu ve destek sebebiyle Kızılay Genel Merkezine teşekkürlerini bildiren şube yetkilileri tüm Alanya'yı ihtiyaç sahibi olan çocuklara yapılan farklı yardımlara desteğe davet ettiler. Şube gönüllülerine karşılıksız yaptıkları iyilikler için ayrıca teşekkür eden Alanya Kızılay yetkilileri tüm Alanya'yı gönüllü faaliyetlere katılmaya çağırdılar. Devam eden benzeri çok sayıda projede Alanya kamuoyunun desteğinin önemli olduğunu belirttiler.