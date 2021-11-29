“Kış Hazırlığı Kapsamında Tüm Ekiplerimiz Sahada”
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için başta dere ıslah ve temizliği olmak üzere menfez, rögar ile altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Alanya Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yıl boyunca sürdürdüğü dere temizliği ve ıslah çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında derelerin sahille buluştuğu noktalarda da menfez ağızları açılarak önlem anlıyor.
İLÇE GENELİNDE YOLLAR ELDEN GEÇİRİLİYOR
Demirtaş, Mahmutlar Payallar Avsallar ve Merkez şantiyesine bağlı ekipler tüm mahallelerde asfalt yama, şarampol ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların özellikle yağmurlu havalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmalarının önüne geçmek için tüm ekiplerin sahada olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kış aylarında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için tedbirlerimizi aldık. Tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını yürütüyor.’ dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Valencia
|15
|19
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|15
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7