“Kış Hazırlığı Kapsamında Tüm Ekiplerimiz Sahada”

Alanya Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yıl boyunca sürdürdüğü dere temizliği ve ıslah çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında derelerin sahille buluştuğu noktalarda da menfez ağızları açılarak önlem anlıyor.

İLÇE GENELİNDE YOLLAR ELDEN GEÇİRİLİYOR

Demirtaş, Mahmutlar Payallar Avsallar ve Merkez şantiyesine bağlı ekipler tüm mahallelerde asfalt yama, şarampol ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların özellikle yağmurlu havalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmalarının önüne geçmek için tüm ekiplerin sahada olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kış aylarında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için tedbirlerimizi aldık. Tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını yürütüyor.’ dedi.