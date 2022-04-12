Kirpi Grup'tan Ela Bebeğe Destek

Alanya'da SMA Tip 1 teşhisi konulan Ela bebek için yurt dışında tedavisi için destek kampanyaları sürerken, bir destekte Kirpi Grup'tan geldi. Alanya'da Açık Hava Reklamcılığının yeni ismi Kirpi Grup tüm Alanya'yı Ela Bebek için reklamlarla donattı. Tüm şehri Ela Bebek için destek reklamları ile donatan Kirpi Grup sahibi Mehmet Hanifi Türk, yaptığı açıklamada "Mübarek Ramazan ayında yapacağımız fitre ve zekatların Ela bebeğe ulaştırılmasına vesile olmak istedik." dedi.