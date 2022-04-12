Kirpi Grup'tan Ela Bebeğe Destek
Alanya'da SMA Tip 1 hastası olan Ela Bebek için tüm Alanya'yı reklamlarla donattılar..
GÜNDEM 12.04.2022, 16:52 Meliha Yılmaz
Alanya'da SMA Tip 1 teşhisi konulan Ela bebek için yurt dışında tedavisi için destek kampanyaları sürerken, bir destekte Kirpi Grup'tan geldi. Alanya'da Açık Hava Reklamcılığının yeni ismi Kirpi Grup tüm Alanya'yı Ela Bebek için reklamlarla donattı. Tüm şehri Ela Bebek için destek reklamları ile donatan Kirpi Grup sahibi Mehmet Hanifi Türk, yaptığı açıklamada "Mübarek Ramazan ayında yapacağımız fitre ve zekatların Ela bebeğe ulaştırılmasına vesile olmak istedik." dedi.
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