Kırmızı Işığa Yakalanmamak İçin Durmuyorlar

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım gerçekleştiren mahalle sakinleri, “Bu bölgeden Manavgat- Türkler halk otobüsü durmuyor ve orta şeritten hızlı bir şekilde geçiyor. Nedeni bir sonraki kırmızı ışığa yakalanmamak. Halk olarak mağdur oluyoruz. İş dönüşü yorgunluk ve stres oluyor. Dördüncü geçen otobüsü D-400 Karayolunda önünde durarak durdurabildim. İlgilenirseniz seviniriz” ifadelerini kullandı.