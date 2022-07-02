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Kırkpınar'dan Üzücü Haber...!
Korkutelili güreş antrenörü Muhammet Sarıcalar, Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 02.07.2022, 10:18 Meliha Yılmaz
Korkuteli Belediyespor'un güreş antrenörü Muhammet Sarıcalar, Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Başta Korkuteli Belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek olmak üzere tüm Korkutelili güreşseverler yasa boğuldu.
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