Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşından sonra yapılan fahiş elektrik zamlarına tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu. Şubat ayında yaptığı açıklamada, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bugün elektriklerinin kesildiğini söyledi.