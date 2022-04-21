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Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada faturasını ödemediği için elektriğinin kesildiğini duyurdu. Eşinden haber geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir" dedi.
GÜNDEM 21.04.2022, 15:58 21.04.2022, 16:03 Meliha Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşından sonra yapılan fahiş elektrik zamlarına tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu. Şubat ayında yaptığı açıklamada, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bugün elektriklerinin kesildiğini söyledi.
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