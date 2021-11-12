Kılıçdaroğlu Antalya'daydı

Bir dizi ziyaret ve toplantı için Antalya’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu Büyükşehir Belediyesi önünde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve küçük bir kız çocuğu çiçekle karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi zabıtasını selamlayarak, kendisini alkışlarla karşılayan vatandaşları selamladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyareti anısına şeref defterini imzaladı.

AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamına geçti. Ziyarete, Kılıçdaroğluna, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Antalya İl Başkanı, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyaretten dolayı Antalyalılar adına teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek, “Geçtiğimiz yıl, 9 Kasım’da yoğun bakımdan çıkmıştım. Bu ziyaretiniz benim birinci yaş günüm gibi oldu. Çok teşekkür ediyorum. İyi günümüzde kötü günümüz de hep yanımızda oldunuz. Sizlerin Antalya’dan beklentiniz; Antalyalı vatandaşların en iyi hizmeti almasıydı. Bütün çalışma arkadaşlarım, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve İttifak’ımızın değerli üyeleriyle birlikte Antalyalı vatandaşlarımız için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİ VE ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte saat 05.00’te Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’ni ziyaret ederek, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah 05.00’te Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na ziyarette Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile parti yöneticileri eşlik etti. Hale gelen sebzeler hakkında bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinledi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Başkan Böcek, boş sebze kasalarının üzerine oturarak esnaf ile kahvaltı yaptı.

YAPTIĞINIZ HİZMET ÖNEMLİ

Çiftçiler ve hal esnafı gübre, ilaç, mazot, fide, elektrik, yakıt gibi birçok üründe yaşanan yüksek artışların maliyetleri aşırı oranda artırdığını belirterek, sıkıntılarını dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, zorlukların üstesinden hep birlikte geleceklerini ifade ederek, “Bir gün inşallah düzelir, herkes güler yüzle alışveriş yapar, siz de rahat ederseniz vatandaş da. Az kaldı. Az kaldı inşallah beraber çözeceğiz. Siz üretiyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Sabaha karşı 3'te hale geliyorsunuz. Buradan sadece Antalya'ya değil, Türkiye'nin her yerine mal gönderiyorsunuz. Yaptığınız hizmet çok değerli” dedi.

Ziyarette bir esnafın "Alem buysa başkan sensin" sözleriyle uyarladığı şarkıyı dinleyen, Kılıçdaroğlu tebessüm ederek esnafa teşekkür etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, ANTALYA'DA MUHTARLARLA BULUŞTU

"En büyük arzularımdan birisi kadın muhtar sayısının fazla olması. Kadınlara sözüm var. İnşallah gerçekleştiğinde, az kaldı, devletin üst kademe yöneticilerinin en az yüzde 35'i kadın olacak. Mutfakta yangın var. Bu tabloyu hak ediyor muyuz, etmiyoruz. Her birimize düşen sorumluluk var, muhtarlara da büyük sorumluluk düşüyor. Mutfaktaki yangını söndürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Kadına yönelik şiddet nedir Allah aşkına! Sevgili Peygamberimiz ne diyor, 'Cennet anaların ayakları altındadır."

ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük arzularından birisinin kadın muhtar sayısını artırmak olduğunu belirterek, "Kadınlara sözüm var. İnşallah gerçekleştiğinde, az kaldı, devletin üst kademe yöneticilerinin en az yüzde 35'i kadın olacak." dedi.

KILIÇDAROĞLU OTOBÜSÇÜ ESNAFININ SORUNLARINI DİNLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da Türkiye genelindeki halk otobüsçüleriyle buluştu. Halk otobüsçüsü esnafının sıkıntılarını dile getirdiği toplantıda Kılıçdaroğlu, toplu ulaşımda her ilde ayrı olan uygulamaları bir kurala bağlamak için bir kanun teklifi hazırlayacaklarını ifade ederek, esnaftan destek istedi. Kılıçdaroğlu, Esnaf Bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de “Ortak akılla sorunlara beraber çözüm üreteceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Antalya Halk Otobüsçüleri Buluşması’nda halk otobüsçüsü esnafının sorunlarını dinledi. Toplantıda, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Odası Başkanı Yasin Aslan, İstanbul Özel Halk Otobüsleri Oda Başkanı Göksel Ovacık, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği (TOHOB) Ulaşım Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Taylan Engin, sorun, talep ve önerilerini dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOK

Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu bulunmadığını belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Bir sorunu çözmek istiyorsanız sorunu yaşayanı dinlemek zorundasınız. Masanın başında oturup sorunu çözemezsiniz. Sorun neyle çözülür akılla, mantıkla, istişareyle, bilgiyle, birikimle ve en önemlisi deneyimle çözülür. Yani devleti yönetenler sırça köşkte oturup ben sorunu çözeceğim dediği anda bilin ki o sorun çözülmez” dedi.