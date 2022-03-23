KGK Genel Başkanı Dim’den Ela Bebeğe Destek 

Alanya'da Hayrullah ve Nuray Ünal çiftinin 7 aylık bebekleri SMA tip 1 hastası Ela bebek için seferberlik devam ediyor. Ela bebeğin sağlığına kavuşması için gerekli olan Zolgensma ilacına ulaşabilmesi için gereken tutarın henüz yüzde 4’ü tamamlandı. Bu kapsamda Ünal Ailesi ve Ela bebek için bir destek de Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’den geldi. Genel Başkan Dim, bu akşam saat 21.00’da instagram üzerinden düzenleyeceği canlı yayınla Ela bebeğin kampanyasına destek olacak.