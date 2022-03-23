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KGK Genel Başkanı Dim’den Ela Bebeğe Destek
KGK Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya’da SMA tip 1 ile mücadele eden Ela bebek için canlı yayın düzenleyecek.
GÜNDEM 23.03.2022, 13:10 Meliha Yılmaz
Alanya'da Hayrullah ve Nuray Ünal çiftinin 7 aylık bebekleri SMA tip 1 hastası Ela bebek için seferberlik devam ediyor. Ela bebeğin sağlığına kavuşması için gerekli olan Zolgensma ilacına ulaşabilmesi için gereken tutarın henüz yüzde 4’ü tamamlandı. Bu kapsamda Ünal Ailesi ve Ela bebek için bir destek de Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’den geldi. Genel Başkan Dim, bu akşam saat 21.00’da instagram üzerinden düzenleyeceği canlı yayınla Ela bebeğin kampanyasına destek olacak.
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