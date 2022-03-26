Kestelspor İçin Kritik Karşılaşma

TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off potasına girmek için mücadele eden Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, Milli Egemenlik Stadı'nda bugün saat 14.00'de Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde 39 puanla 7. basamakta bulunan temsilcimizin play-off potası ile arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Taraftarlarının önünde oynayacağı maçta galip gelerek play-off iddiasını sürdürmek istiyen mavi beyazlı ekip, kritik maçın hazırlıklarını dün tamamlayarak kampa girdi. Zorlu mücadele öncesi BÜ Alanya Kestelspor'da 8 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Mavi beyazlı ekipte kaleci Onur Özalgan, Batuhan Kurt, Hasan Güleryüz, Salim Farsak, Murat Şimşek, Alp Huy, İlyas Kahraman ve Berkay Arı sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 8 futbolcu, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde haftaya deplasmanda oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı maçında forma giyemeyecekler.

"TARAFTARLARIMIZ YALNIZ BIRAKMASIN"

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, Darıca Gençlerbirliği maçına Alanyalı sporseverleri davet etti. Başkan Uğur, "Ligin ikinci yarısında elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmandık. Zorlu mücadelemizi ligin sonuna kadar sürdürmek ve play-off maçlarına kalmak istiyoruz. Darıca Gençler maçında taraftar desteğine ihtiyacımız var. Tüm taraftarlarımızı Milli Egemenlik Stadı'na bekliyoruz" dedi.