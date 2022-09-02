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Kestelspor'dan Ela Bebeğe Destek
Armoni Kestelspor Başkanı Levent Uğur dün olduğu gibi bugün de hayırseverliği ile ön planda. Başkan Uğur Ela Bebeğe destek oldu.
GÜNDEM 02.09.2022, 16:12 Mihriye Özkan
Kestelspor Yönetimi, Dubai yolculuğu netleşmeden önce Ela Bebek için maddi katkıda bulunduğu ortaya çıktı.
Spora ve sporcuya verdiği destekleriyle bilinen Levent Uğur'un başkanlığındaki Kestelspor Yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyor. SMA Hastası Ahmet Bebek konusunda verdiği maddi ve manevi destekle örnek teşkil eden Kestelspor Yönetimi'nin Dubai yolculuğu netleşmeden SMA Hastası Ela Bebek içinde maddi ve manevi katkıda bulunduğu ortaya çıktı. Kestelspor Yönetimi'nin kendi aralarında topladıkları yardımı da Ela Bebek'in hesabına yatırdığı öğrenilirken, paranın miktarının ise kamuoyu ile paylaşılmaması kararı alındığı bildirildi.
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