Kestelspor'dan Ela Bebeğe Destek

Kestelspor Yönetimi, Dubai yolculuğu netleşmeden önce Ela Bebek için maddi katkıda bulunduğu ortaya çıktı.

Spora ve sporcuya verdiği destekleriyle bilinen Levent Uğur'un başkanlığındaki Kestelspor Yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyor. SMA Hastası Ahmet Bebek konusunda verdiği maddi ve manevi destekle örnek teşkil eden Kestelspor Yönetimi'nin Dubai yolculuğu netleşmeden SMA Hastası Ela Bebek içinde maddi ve manevi katkıda bulunduğu ortaya çıktı. Kestelspor Yönetimi'nin kendi aralarında topladıkları yardımı da Ela Bebek'in hesabına yatırdığı öğrenilirken, paranın miktarının ise kamuoyu ile paylaşılmaması kararı alındığı bildirildi.