banner12

banner44

banner18

Son Dakika

Kestelspor'dan Ela Bebeğe Destek

Armoni Kestelspor Başkanı Levent Uğur dün olduğu gibi bugün de hayırseverliği ile ön planda. Başkan Uğur Ela Bebeğe destek oldu.

GÜNDEM 02.09.2022, 16:12 Mihriye Özkan
Kestelspor'dan Ela Bebeğe Destek

Kestelspor Yönetimi, Dubai yolculuğu netleşmeden önce Ela Bebek için maddi katkıda bulunduğu ortaya çıktı.

Spora ve sporcuya verdiği destekleriyle bilinen Levent Uğur'un başkanlığındaki Kestelspor Yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyor. SMA Hastası Ahmet Bebek konusunda verdiği maddi ve manevi destekle örnek teşkil eden Kestelspor Yönetimi'nin Dubai yolculuğu netleşmeden SMA Hastası Ela Bebek içinde maddi ve manevi katkıda bulunduğu ortaya çıktı. Kestelspor Yönetimi'nin kendi aralarında topladıkları yardımı da Ela Bebek'in hesabına yatırdığı öğrenilirken, paranın miktarının ise kamuoyu ile paylaşılmaması kararı alındığı bildirildi.

Yorumlar (0)
banner45
banner52
29
az bulutlu
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0