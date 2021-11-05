Kestelspor'da hedef galibiyet

TFF 3. Lig'de 11. hafta müsabakaları oynanıyor. Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'un ligin 11'inci haftasında ki rakibi Gema Polimer Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geliyor. Grubunda 12 puanla 12'inci basamakta yer alan BÜA Kestelspor, 16 puanla GP Şile Yıldızspor arasında ki mücadele yarın (pazar) saat 14.00'da Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada, Burak Güner, Cedat Hoşnam ve Şükrü Aydoğan hakem üçlüsü görev yapacak.