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Kestel’de Trafik Kazası; 1 Ölü
Bugün Kestel Mahallesi D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 01.07.2022, 14:45 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre; Kestel Mahallesi’nde bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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