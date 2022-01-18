Keşoğlu Optik Açıldı
Mahmutlar’lı Optisyen Hasan Keş, Oba Mahallesinde bulunan ALKÜ Devlet Hastanesi karşısına Optik mağazası açtı.
GÜNDEM 18.01.2022, 19:29 20.01.2022, 14:35 Meliha Yılmaz
Oba Mahallesine son derece şık bir Optik Mağazası açıldı. Mahmutlar’ın tanınmış şahsiyetlerinden Gayrak lakaplı Mustafa Keş’in oğlu Optisyen Haşan Keş, Alanya ALKÜ Devlet Hastanesi karşısına Optik mağazası açtı. Geçtiğimiz Cumartesi günü güzel bir organizasyonla açılışı yapılan ‘KEŞOĞLU OPTİK’in açılış kurdelesini Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin kesti. Açılışa Siyasiler, iş insanları, esnaflar ve Keş ailesinin yakın akrabaları ve arkadaşları katıldı.
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