Kepezli kadınlar spor ile mutlu
Kepez Belediyesi’nin ücretsiz düzenlediği kadın sporlarına katılan kadınlar, diyetisyen gözetiminde spor yaparak mutlu oluyor
Kepez Belediyesi’nin sağlıklı yaşam için ücretsiz düzenlediği kadın sporlarına katılan kadınlar, diyetisyen gözetiminde spor yaparak mutlu oluyor. Turgut Özal Spor Salonu, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Tek Sarnıç Parkı ve Dokuma Park bünyesinde verilen step, aerobik, plates ve zumba derslerine katılan kadınlar, eğitmenleri Sibel Doksal ve Asena Nizam’ın düzenlediği programa göre spor yapıyor.
Diyetisyen gözetiminde
Bu kurslara katılanlar, yine ücretsiz olarak diyetisyen hizmeti de alıyor. Kurs öncesi kan değerlerini getiren Kepezli kadınlar, Diyetisyen Serap Bozkır’a kendilerini emanet ediyor. Kilo almak, kilo vermek ya da formunu koruma isteklerine göre Bozkır’ın hazırladığı beslenme programına uyan kadınlar, dönüşümlü olarak spor öncesi ve sonrası yapılan vücut analizleri sonuçlarına bakılarak ilerlemeleri kayıt altına alınıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Altay
|7
|15
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Trabzonspor
|6
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Malatyaspor
|7
|6
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Menemenspor
|7
|8
|10. Gençlerbirliği
|7
|8
|11. Boluspor
|6
|7
|12. Samsunspor
|5
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|5
|5
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Espanyol
|7
|6
|14. Cádiz
|7
|6
|15. Elche
|7
|6
|16. Celta de Vigo
|6
|4
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0