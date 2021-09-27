Kepezli kadınlar spor ile mutlu

Kepez Belediyesi’nin sağlıklı yaşam için ücretsiz düzenlediği kadın sporlarına katılan kadınlar, diyetisyen gözetiminde spor yaparak mutlu oluyor. Turgut Özal Spor Salonu, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Tek Sarnıç Parkı ve Dokuma Park bünyesinde verilen step, aerobik, plates ve zumba derslerine katılan kadınlar, eğitmenleri Sibel Doksal ve Asena Nizam’ın düzenlediği programa göre spor yapıyor.

Diyetisyen gözetiminde

Bu kurslara katılanlar, yine ücretsiz olarak diyetisyen hizmeti de alıyor. Kurs öncesi kan değerlerini getiren Kepezli kadınlar, Diyetisyen Serap Bozkır’a kendilerini emanet ediyor. Kilo almak, kilo vermek ya da formunu koruma isteklerine göre Bozkır’ın hazırladığı beslenme programına uyan kadınlar, dönüşümlü olarak spor öncesi ve sonrası yapılan vücut analizleri sonuçlarına bakılarak ilerlemeleri kayıt altına alınıyor.