Kepezli güreşçilere Vali Yazıcı’dan teşekkür

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, Vali Ersin Yazıcı’dan teşekkür aldı. Mili takıma çağırılan güreş takımının minik sporcuları Elif Atakan ile Yahya Yılmaz, Vali Yazıcı’nın bu motivasyonuyla moral buldu. Güreş Antrenörü Meral Kaya, sporcularının takdir edilmesinden dolayı onurlandı.

Gönülleri kazanıyorlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Duacı Alaaddin Keykubat Gençlik Merkezi’nde düzenlediği söyleşi ve ödül törenine katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, başarılı sporcuların sadece madalya değil, milletimizin gönlünü de kazandığını söyledi. Özellikle uluslararası müsabakalarda başarı elde edenlerin sonraki nesillere ümit kaynağı olduğunu belirten Yazıcı, tüm sporculara teşekkür etti.