Kepez’e konforlu yollar 

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kepez’in 68 mahallesinde konforlu yollar inşa edebilmek için gece gündüz çalışıyor. İlçenin dört bir tarafına kaliteli yollar inşa eden Kepez Belediyesi, Çankaya Mahallesi’ndeki Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez Caddesi’ni de konforlu yol hizmetiyle buluşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez Caddesi’nde uzunluğu 700 metre, eni 19 metre olmak üzere 13 bin 300 metre kare alanda sıcak asfalt çalışması başlattı. Sıcak asfalt çalışmasıyla kaliteli ve konforlu hale getirilen caddeye 700 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, çift taraflı olmak üzere toplam 2 bin 800 metre kare kaldırım çalışması yapıldı. Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez Caddesi’ne toplamda 2 bin ton asfalt döküldü.