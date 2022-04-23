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Kenevir Yetiştirmek İçin Evini Kullandı
Alanya’da evinde kenevir yetiştirmek için düzenek kuran şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı
GÜNDEM 23.04.2022, 18:46 Meliha Yılmaz
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Bektaş Mahallesi’nde T.O.A’nın kenevir ekimi yapmak için evinde yeşil oda olarak tabir edilen düzenekli oda kurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre şahsı takibe alan jandarma ekipleri, T.O.A’nın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda evde yapılan aramalarda 6 kök kenevir, 800 gram esrar, led bitki lambası, vantilatör, termometre, 10 adet alüminyum folyo, 14,5 kilogram karbonmonoksit tüpü ve hortumu ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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